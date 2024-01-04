В Москве восстановили теплоснабжение домов после пожара на подстанции в СВАО
Теплоснабжение домов, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, восстановлено. Об этом 4 января сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
«Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО», — говорится в сообщении.
Также решена проблема по энергоснабжению, на тепловые пункты направили генераторы.
Кроме того, была собрана рабочая группа для поддержания электроснабжения и теплоснабжения при помощи аварийных источников.
В данный момент проводятся поквартирные обходы, а также наладка и регулировка систем. На поврежденной подстанции проводятся восстановительные работы.
Возгорание произошло 4 января в Высоковольтном проезде около 06:00. Пожарные установили источник распространения огня, который находился на трансформаторной подстанции. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших не было.
В результате пожара на севере столицы десятки домов остались без электричества и отопления. В частности, без света остались многоэтажки, расположенные на улице Римского-Корсакова.