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В Москве восстановили теплоснабжение домов после пожара на подстанции в СВАО

В Москве восстановили теплоснабжение домов после пожара на подстанции в СВАО

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Теплоснабжение домов, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, восстановлено. Об этом 4 января сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО», — говорится в сообщении.

Также решена проблема по энергоснабжению, на тепловые пункты направили генераторы.

Кроме того, была собрана рабочая группа для поддержания электроснабжения и теплоснабжения при помощи аварийных источников.

В данный момент проводятся поквартирные обходы, а также наладка и регулировка систем. На поврежденной подстанции проводятся восстановительные работы.

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Возгорание произошло 4 января в Высоковольтном проезде около 06:00. Пожарные установили источник распространения огня, который находился на трансформаторной подстанции. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших не было.

В результате пожара на севере столицы десятки домов остались без электричества и отопления. В частности, без света остались многоэтажки, расположенные на улице Римского-Корсакова.

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