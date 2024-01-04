СБУ: российские хакеры уничтожили в «Киевстаре» почти всё, включая серверы и ПК
Кибератака на украинского оператора связи «Киевстар» вызвала разрушения почти всех сетей. Об этом 4 января заявил начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк.
«Атака уничтожила «почти всё», включая тысячи виртуальных серверов и ПК», — приводит его слова агентство Reuters.
Как указал Витюк, кибератака была направлена на нанесение психологического удара и сбор разведданных.
Ранее, 20 декабря, тысячи абонентов оператора «Киевстар» потеряли доступ к мобильной связи. Пользователи сообщили об отсутствии связи в Одессе, Львове и других крупных городах по всей Украине. После этого «Киевстар» подал иск в суд в связи с масштабным сбоем в работе. Гендиректор компании Александр Комаров заявил, что предварительные оценки ущерба — миллиарды гривен.
12 декабря также произошел крупный сбой в работе «Киевстара». Тогда IТ-инфраструктура украинской телекоммуникационной компании была частично разрушена в результате хакерской атаки, после чего СБУ возбудила уголовное дело, подозревая в совершении атаки российские спецслужбы. На следующий день гендиректор компании Александр Комаров сказал, что хакеры взломали защиту «Киевстара» с помощью учетной записи одного из сотрудников.