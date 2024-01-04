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В очередях к Крымском мосту скопилось более 1600 автомобилей
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В очередях к Крымском мосту скопилось более 1600 автомобилей

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях на подъездах к Крымскому мосту. Об этом в четверг, 4 января, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Так, по состоянию на 21:00 мск, со стороны Тамани в очереди стоят 690 транспортных средств.

«В очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — уточняется в сообщении.

Ранее, 30 декабря, в очередях на мост скопилось более 600 транспортных средств. Пробки возникли как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани.

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