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Генерал ВСУ заявил о провале плана Киева атаковать РФ «миллионами дронов»
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Генерал ВСУ заявил о провале плана Киева атаковать РФ «миллионами дронов»

Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план нанести удар по России миллионами БПЛА
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось атаковать Россию «миллионами дронов». Об этом в четверг, 4 января, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».

Во время прямого включения военный посетовал на пустые обещания со стороны министра цифровой трансформации Михаила Федеровича.

«Наш министр — это просто болтливая базарная баба. Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше. Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией. Этого нет», — отметил Кривонос.

По его словам, у киевских чиновников были средства на налаживание собственного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако они так и не произвели необходимых мощностей. К настоящему моменту выделенные на эти цели деньги разворованы, добавил генерал.

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Ранее в этот день американская газета The Washington Post писала, что в рядах ВСУ растет недовольство из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях, в частности в районе реки Днепр. Кроме того, в материале сказано, что недовольство в украинской армии также растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении.

30 декабря Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет. Он также подчеркнул, что украинцам лгут о том, что РФ не способна производить необходимое количество вооружения для своей армии, при этом одна российская компания поставила войскам свыше тысячи крылатых ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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