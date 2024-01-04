Глава Кишинева подал в суд на правительство Молдавии из-за давления на горожан
Мэр Кишинева и лидер оппозиционной партии Молдавии «Народное альтернативное движение» Ион Чебан подал в суд на правительство страны из-за финансового давления на жителей столицы. Об этом он сообщил 4 января в своем Telegram-канале.
«Мы инициировали процедуру подачи иска против правительства и парламента в связи с финансовым давлением на жителей Кишинева и отказом выделить или компенсировать необходимые финансовые источники», — написал он.
Чебан указал, что девять поправок в закон о госбюджете на 2024 год, направленных на финансовую поддержку социальной помощи, образования и инфраструктуры, не были поддержаны депутатами правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС). По его словам, проект бюджета на текущий год не отражает прежних обязательств ПДС перед местными властями.
«Жители столицы являются активными плательщиками в государственный бюджет, отдайте кишиневцам должное», — призвал мэр города.
Накануне Чебан также заявил, что ПДС «обкрадывает» жителей Кишинева, несмотря на то что город вносит значительный вклад в формирование госбюджета.
В начале декабря в Кишиневе прошли акции протеста фермеров против произвола властей. Протестующие привезли к парламенту Молдавии мешок с навозом. Эти протесты молдавские фермеры возобновили 30 ноября. Кроме того, газета Evenimentul Zilei сообщала, что неделей ранее около 300 фермеров приехало в Кишинев на тракторах, чтобы «сделать протест более убедительным». Одним из требований аграриев была отсрочка выплаты кредитов, чтобы предотвратить банкротство фермеров.