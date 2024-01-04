Ни один европеец не станет умирать за Украину, а государства Европы только делают вид, что переходят на военную экономику. Об этом 4 января заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в беседе с изданием Valeurs Actuelles.

«Только поляки в действительности перешли на военную экономику. Остальные делали вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину», — подчеркнул генерал.

По его словам, США никогда не хотели победы Украины, а слабость европейских стран обратно пропорциональна воинственности их заявлений. Клермон также напомнил, что помощь Запада Киеву значительно снизилась по сравнению с прошлой зимой. При этом в части вооружений РФ значительно превосходит Украину, добавил он.

Ранее в этот день директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен заявил, что военный и экономический баланс в украинском конфликте сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже не представляется возможным. По его мнению, помощь Киеву ослабла, в то время как ни США, ни Европа не могут достичь своих целей по увеличению производства артиллерийских снарядов, которые Россия выпускает примерно в три-пять раз быстрее, чем Украина.

2 января бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также отметила, что Запад изменил свою позицию в отношении Украины и больше не ждет победы Киева. Она указала, что в своей оценке событий на Украине западные страны развернулись на 180 градусов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.