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В Швеции почти 3 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за мороза

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Фото: Global Look Press/Michael Schellinger
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В коммуне Эльвсбюн на севере Швеции около 3 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за сильных морозов. Об этом 4 января сообщила газета Göteborgs-Posten.

«В четверг холод действительно нанес ущерб муниципалитету Эльвсбюна. В течение дня около 3 тыс. домохозяйств остались без электричества», — пишет издание.

Отмечается, что температура в Эльвсбюне в четверг утром показала –38 градусов. В связи с этим в населенном пункте были закрыты дошкольные учреждения, а в домах престарелых заработали резервные генераторы. Сеть телекоммуникационной компании Telia также вышла из строя из-за холодной погоды.

При этом во второй половине дня электроснабжение было восстановлено, говорится в публикации.

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Накануне сообщалось, что в Финляндии сильные морозы вызвали сбои в движении поездов по всей стране. Метеорологическая служба Финляндии проинформировала, что самые сильные морозы зафиксированы на севере и востоке страны. Так, температуры достигли –33 градусов.

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