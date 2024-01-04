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Совбез ООН осудил теракт в иранском Кермане

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Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Совет Безопасности (СБ) ООН осудил теракт в иранской провинции Керман, который произошел 3 января, и призвал привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров данного преступления. Об этом 4 января говорится в заявлении СБ для прессы, опубликованном на сайте всемирной организации.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили трусливое террористическое нападение в городе Керман (Исламская Республика Иран) 3 января. <…> Подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов», — говорится в сообщении.

В Совбезе выразили соболезнования семьям погибших и правительству Ирана, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности, добавили в организации.

Теракт в иранском Кермане: что известно о происшествии
Погибшими числятся более 100 человек

Серия из двух взрывов вблизи кладбища в Кермане, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицирован произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана будут найдены и наказаны.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон непричастен ко взрывам и не видит оснований считать Израиль ответственным за них.

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