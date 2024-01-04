Microsoft впервые за 30 лет добавит на клавиатуру новую клавишу

Американская корпорация Microsoft впервые почти за 30 лет изменит стандартную клавиатуру, добавив в нее клавишу, запускающую Microsoft Copilot — созданный компанией ИИ-помощник. Об этом 4 января объявил исполнительный вице-президент корпорации и директор по маркетингу Юсуф Мехди.

На видеоролике можно увидеть расположение клавиши и то, как она будет выглядеть. Судя по записи, она заменит правую клавишу Ctrl. Однако на больших клавиатурах Copilot будет размещаться рядом с правым Ctrl.

«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре почти за три десятилетия. Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта», — приводит слова вице-президента портал Microsoft.

Первое значимое изменение в клавиатуре компания провела в 1994 году, добавив клавишу Win, используемую для вызова меню «Пуск». Позднее, в 2019 году, на некоторых клавиатурах для Windows появились клавиши Office и Emoticon, однако это внедрение специалист не отнес к важным.

Мехди пояснил, что нажатие клавиши Copilot будет вызывать интерфейс ИИ-агрегатора, возможности которого пользователи операционной системы уже сейчас могут использовать в различных целях. Так, в текстовом редакторе Word функция поможет написать или отредактировать текст, а в PowerPoint — превратить текстовые документы в презентации или создаст новые слайд-шоу на основе подсказок или описаний.

Мехди рассказал, что первые компьютеры с клавишей Copilot на клавиатуре станут доступны к началу весны 2024 года.

В начале августа 2023 года Microsoft прекратила поддержку голосового помощника Cortana в Windows 11. Уточнялось, что при попытке открыть голосового помощника на 11-й версии Windows у пользователей появляется сообщение о том, что «приложение устарело».