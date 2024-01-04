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Один человек пострадал при наезде экскаватора на мину в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По предварительной информации, в результате наезда экскаватора на мину в районе села Демидовка Белгородской области пострадал один человек. Об этом в четверг, 4 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отмечается в публикации в Telegram-канале главы Белгородской области.

По словам Гладкова, пострадавшему в настоящий момент оказывается вся необходима медицинская помощь.

Ранее, в марте 2023 года, четыре человека пострадали в результате наезда машины Росгвардии на мину в Брянской области. Тогда стало известно, что на въезде в населенный пункт Сушаны Климовского района Брянской области были обнаружены две противотанковые мины ТМ62 на боевом взводе.

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