Под Курском водитель автобуса погиб после столкновения с грузовиком

В Обоянском районе Курской области столкнулись пассажирский автобус «Неман» и КамАЗ, в результате чего водитель автобуса погиб, еще три человека пострадали. Об этом в четверг, 4 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве отметили, что 65-летний мужчина скончался на месте.

«Пассажирки автобуса, девушка 2005 года рождения и две женщины 1973 и 1976 годов рождения получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение», — добавили там.

По данным УМВД, авария произошла в 11:30. Полиция начала проверку. После выяснения всех обстоятельства ДТП будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.

Ранее в этот день в Чувашии медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом, двигавшимся из Нижнего Новгорода в Тольятти. Авария произошла накануне в Порецком районе Чувашии. Автобус с 40 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека. Прокуратура региона начала проверку.