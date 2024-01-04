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Политолог Соскин призвал Украину начать мирные переговоры с РФ

Экс-советник Кучмы Соскин: Киеву нужно начать мирные переговоры с Москвой
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Фото: ТАСС/Генконсульство РФ в Стамбуле
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Украине необходимо в ближайшее время начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить дальнейший рост ущерба для инфраструктуры и экономики страны. Об этом 4 января заявил бывший советник президента Украины политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он указал, что массированные ракетные удары уже продемонстрировали уязвимость системы противовоздушной обороны на Украине, однако они не прекратятся в ближайшее время. В связи с этим Киеву необходимо наладить диалог с Москвой.

«Президент РФ Владимир Путин четко сказал, что будут [ракетные удары по территории Украины]. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры», — отметил политолог.

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Накануне Соскин призвал украинцев избавиться от президента страны Владимира Зеленского, чтобы просить мира с Россией. По его мнению, команда нынешнего украинского лидера неспособна управлять народом и армией.

Ранее, 2 января, колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос написал, что рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева. Он отметил, что западные страны обманули киевский режим, не сумев быстро нарастить производство боеприпасов вопреки обещаниям. Щедрые поставки вооружений для украинской армии больше не повторятся, предупредил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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