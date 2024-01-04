В селе в Дагестане загорелся спортивный зал

В селе Агвали в Дагестане загорелся спортивный зал. Об этом в четверг, 4 января, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как отмечается, огонь охватил кровлю одноэтажного здания.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее, 30 сентября, стало известно, что в дагестанском селе произошел сильный пожар, который благодаря совместным действиям спасателей и местных жителей удалось локализовать.

На опубликованных кадрах видно, что огонь распространился на несколько построек. От некоторых из них уже остались одни руины, металлические конструкции других обрушились.