Пассажирский поезд почти на девять часов остановился под Челябинском

Пассажирский поезд № 122 Адлер – Нижневартовск почти на девять часов застрял в поле в Челябинской области, а затем продолжил путь. Об этом 4 января сообщили представители пресс-службы Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и пассажиры состава.

По данным пресс-службы, всего в пробке на железной дороге оказались пять поездов. Состав из Адлера задержался на 8 часов 59 минут по техническим причинам. Кроме того, поезд из Уфы в Новый Уренгой отстал от графика на 5 часов 56 минут, а поезд из Оренбурга в Екатеринбург — на 5 часов 34 минуты.

Один из пассажиров застрявшего состава рассказал «Известиям» о многочасовом ожидании отправления. Он отметил, что, несмотря на остановку и отключение света, работает отопление.

«Отопление в поезде есть — в поезде достаточно жарко. Вопрос с едой. Еда у проводников уже закончилась, раздавали ее бесплатно. <…> Воды бутилированной нет, есть кипяченая вода», — рассказал молодой человек.

После заминки состав всё же продолжил движение.

Ранее в этот день сообщалось, что поезд типа «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва прибыл в пункт назначения с задержкой в 2,5 часа из-за вынужденной остановки по техническим причинам. По словам пассажирки задержавшегося поезда, при остановке поезда выключался свет и люди в вагонах мерзли.