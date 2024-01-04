Реклама
Прямой эфир
Общество
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Мир
Лукашенко запретил врать новому министру экономики Белоруссии
Мир
В СФ допустили ухудшение отношений РФ с Западом из-за успехов Москвы
Мир
RTBF сообщил о планах Дании разместить два F-16 для обучения украинских пилотов
Политика
Машков вручил удостоверения доверенным лицам Путина на выборах
Мир
Немецкий генерал Катер счел 2024 год решающим в конфликте на Украине
Мир
WSJ сообщила о планах РФ купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности
Мир
В США сообщили о потере веры в победу Киева
Экономика
«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
Мир
На границе США нашли десятки выброшенных паспортов Украины и Китая
Мир
В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине
Культура
Зураб Церетели рассказал об учебе у Пикассо и Шагала в Париже
Общество
Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников
Общество
Умер бывший главред журнала «Советская музыка» Юрий Корев
Общество
Глава МИД РФ Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Пассажирский поезд почти на девять часов остановился под Челябинском

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский поезд № 122 Адлер – Нижневартовск почти на девять часов застрял в поле в Челябинской области, а затем продолжил путь. Об этом 4 января сообщили представители пресс-службы Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и пассажиры состава.

По данным пресс-службы, всего в пробке на железной дороге оказались пять поездов. Состав из Адлера задержался на 8 часов 59 минут по техническим причинам. Кроме того, поезд из Уфы в Новый Уренгой отстал от графика на 5 часов 56 минут, а поезд из Оренбурга в Екатеринбург — на 5 часов 34 минуты.

Один из пассажиров застрявшего состава рассказал «Известиям» о многочасовом ожидании отправления. Он отметил, что, несмотря на остановку и отключение света, работает отопление.

«Отопление в поезде есть — в поезде достаточно жарко. Вопрос с едой. Еда у проводников уже закончилась, раздавали ее бесплатно. <…> Воды бутилированной нет, есть кипяченая вода», — рассказал молодой человек.

После заминки состав всё же продолжил движение.

Ранее в этот день сообщалось, что поезд типа «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва прибыл в пункт назначения с задержкой в 2,5 часа из-за вынужденной остановки по техническим причинам. По словам пассажирки задержавшегося поезда, при остановке поезда выключался свет и люди в вагонах мерзли.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024