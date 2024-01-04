Дети из новых регионов РФ приняли участие в квесте «Елка Победы»

Маленькие жители новых регионов России приняли участие в новогоднем квесте «Елка Победы» в Музее Победы. Кадрами с мероприятия были опубликованы в четверг, 4 января.

«Елка Победы» — интерактивная игра, погружающая детей от шести до 12 лет в историю России. Мероприятие проходит с 23 декабря по 7 января. В этом году оно состоится уже в шестой раз. За время квеста ребята знакомятся с героями прошлого, узнают истории их подвигов, а также могут увидеть ордена и медали времен Великой Отечественной войны.

«Сейчас вы отправитесь в прошлое, разыщите героев и разузнаете, какими медалями и наградами они были награждены. Найдите страницы дневника, они вам подскажут, куда идти и что делать», — дала Снегурочка задание юным жителям новых регионов.

Организаторы квеста также ознакомили ребят со специальной книгой для орденов и медалей, в которой ставятся отметки о награждении.

«Вы будете получать награды за смелость, за мужество, за стойкость», — сказал детям один из организаторов.

Дети с большим интересом приняли участие в конкурсах и ответили на вопросы актеров квеста. В конце мероприятия они зажгли огни на новогодней елке.

В декабре бесплатный исторический квест провели для детей участников специальной военной операции. В Музее Победы подчеркнули, что благотворительные сеансы для детей участников СВО будут проходить ежедневно до 7 января.