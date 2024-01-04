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В СФ допустили ухудшение отношений РФ с Западом из-за успехов Москвы

Сенаторы Совфеда допустили, что отношения РФ и Запада в 2024 году ухудшатся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отношения России с западными странами в 2024 году останутся напряженными или могут стать еще более сложными, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки будут более предрасположены к Москве. Таким мнением 4 января поделились сенаторы Совета Федерации РФ.

Так, сенатор, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «РИА Новости» указал, что администрация Белого дома разработала и активно вопрошает на практике концепцию стратегического сдерживания России. Кроме того, в большинстве государства «Старой Европы» у власти находятся правительства, которые «выступают за усиление давления на нашу страну, несмотря на политические, военные и экономически издержки».

«Ситуация могла бы измениться, если бы они переосмыслили причины того, что происходит, и, как следствие, начали предметный диалог по комплексу вопросов, касающихся системы безопасности в Европе. Однако пока таких стремлений с их стороны не наблюдается», — заявил он, добавив, что для стран Запада поддержка киевского правительства — инструмент нанесения России стратегического поражения.

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова предположила, что отношения со странами коллективного Запада станут напряженное «на фоне побед России». Она также спрогнозировала, что экономический кризис в европейских странах усугубится.

Сенатор обратила внимание на то, что население недружественных стран получает информацию о России из своих официальных СМИ, которые «сознательно искажают реальность и манипулируют фактами». В связи с этим перед РФ стоит задача непрерывно доводить до сведения гражданского общества объективную информацию.

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Ранее в этот день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине. Так он отреагировал на заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, в котором он отметил, что у Киева нет плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

До этого, 28 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что народ России сплотился перед лицом Запада, а сама страна стала существенно крепче. По его словам, Запад планировал разобщить жителей России, однако он добился лишь сплочения страны и народа.

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