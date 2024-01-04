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Немецкий генерал Катер счел 2024 год решающим в конфликте на Украине

Немецкий генерал Катер: наступивший год станет решающим в конфликте на Украине
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине, заявил 3 января в эфире немецкого телеканала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

Он отметил, что наступивший год покажет, удастся ли местным вооруженным силам перехватить инициативу в противостоянии с Россией. По его словам, инициатива в военном конфликте принадлежит российским силам. Украинские военные пока не могут перейти в активное контрнаступление.

«Мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», — сказал генерал.

Катер указал на то, что в 2024 году может решиться вопрос мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине. Он счел, что конфликт может завершиться до конца декабря.

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Ранее в этот день бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет заявил «Известиям», что конфликт на Украине закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. Он обратил внимание на то, что решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Кроме того, 4 января, бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу поделился, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины. Он отметил, что в руководстве Украины накаляются политические разногласия, а стремление украинского лидера Владимира Зеленского к победе «превратилось из героического в бредовое».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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