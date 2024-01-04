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WSJ сообщила о планах РФ купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности

WSJ: Россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности
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Фото: commons.wikimedia.org
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Россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что позволит Москве расширить возможности по поражению украинской инфраструктуры. Об этом 4 января пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

WSJ уточняет, что один из них заявил об обеспокоенности вызванной якобы проходящими переговорами между Россией и Ираном по вопросу покупки баллистических ракет. По словам официальных лиц, которые приводит газета, вооружения могут быть доставлены в РФ уже этой весной, если сделка будет заключена.

Военные аналитики говорят, что получение Россией иранских ракет поможет ей «ошеломить» противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Кроме того, сделка между Москвой и Тегераном значительно усилит военные возможности Ирана и обеспечит доход для экономики страны.

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Это уже не первое заявление западных СМИ о якобы военном сотрудничестве РФ и Ирана. В октябре 2022 года американская The Washington Post писала, что Иран, якобы, поставит России партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения Запада о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. 5 ноября 2022 года министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что поставки беспилотников в Россию осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также добавил, что информация о передаче РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 декабря, в свою очередь, назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты, которые ей поставила дружественная страна.

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