Карта спецоперации на Украине 4 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 января можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США, также сбиты порядка 37 украинских беспилотников.

На донецком направлении ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Клещеевки и Андреевки, уничтожено порядка 350 военнослужащих, на купянском направлении ВС РФ уничтожили порядка 100 военнослужащих ВСУ и 6 боевых машин РСЗО.

На краснолиманском направлении российские военные уничтожили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

ВС РФ также уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области.