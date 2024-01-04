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Reuters раскрыло последствия хакерской атаки на «Киевстар»

Reuters: практически всё было разрушено в результате кибератаки на «Киевстар»
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Фото: Global Look Press/Annette Riedl
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Кибератака на украинского оператора связи «Киевстар» уничтожила «практически всё», в том числе тысячи виртуальных серверов. Об этом 4 января агентству Reuters рассказал глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илия Витюк.

«В результате атаки было уничтожено «почти всё», включая тысячи виртуальных серверов и ПК (персональных компьютеров. — Ред.), и он назвал ее, вероятно, первым примером разрушительной кибератаки, которая «полностью разрушила ядро ​​оператора связи», — передает агентство слова Витюка.

По его словам, хакеры находились в системе как минимум с мая 2023 года. Полный доступ у них был примерно с ноября, добавил он.

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Крупный сбой в работе «Киевстара» произошел 12 декабря. Тогда IТ-инфраструктура украинской телекоммуникационной компании была частично разрушена в результате хакерской атаки, после чего СБУ возбудила уголовное дело, подозревая в совершении атаки российские спецслужбы. 13 декабря гендиректор компании Александр Комаров сказал, что хакеры взломали защиту «Киевстара» с помощью учетной записи одного из сотрудников.

Позже, 20 декабря, тысячи абонентов оператора «Киевстар» потеряли доступ к мобильной связи. Пользователи сообщили об отсутствии связи в Одессе, Львове и других крупных городах по всей Украине.

Днем позже «Киевстар» подал иск в суд в связи с масштабным сбоем в работе. Гендиректор компании Александр Комаров заявил, что предварительные оценки ущерба — миллиарды гривен.

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