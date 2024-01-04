«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 3 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, сказано в сообщении российского газового холдинга.

«Поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — указывается в заявлении.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень.

Накануне стало известно, что по итогам 2023 года «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 22,7 млрд куб. м газа, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. В холдинге добавили, что суточные рекорды, которые фиксировались в течение года, говорят о заинтересованности КНР в российском газе.