В Москве создан штаб для ликвидации последствий пожара на подстанции

В Москве создан оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения на северо-востоке города после пожара на подстанции. Об этом 4 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. По его словам, всем жителям домов, которые затронула авария, оказывается вся необходимая помощь.

Возгорание произошло ранее в этот день в Высоковольтном проезде около 06:00. Пожарные установили источник возгорания, который находился на трансформаторной подстанции. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших не было.

В результате пожара на севере столицы десятки домов остались без электричества и отопления. В частности, без света остались многоэтажки, расположенные на улице Римского-Корсакова.