Умер бывший главред журнала «Советская музыка» Юрий Корев

В Москве на 95-м году жизни умер главный редактор журнала «Советская музыка» Юрий Корев. Об этом 4 января сообщил источник «Известий».

По его информации, тело Корева без признаков насильственной смерти было обнаружено 3 января.

По данному факту проводится проверка.

Юрий Корев родился 9 августа 1928 года. В 1950 году окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. В 1955–1958 годах был консультантом оргтворческой комиссии (комиссия музыки народов СССР) Союза композиторов СССР. С 1958 года заведовал отделом, с 1961-го был заместителем главного редактора журнала «Советская музыка», а с 1970 года возглавил издание (с 1992 года журнал называется «Музыкальная академия»). Корев был главным редактором до 2012 года.