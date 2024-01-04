Глава МИД РФ Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо. Об этом 4 января он сказал в рамках всероссийской акции «Елка желаний» во время разговора с девочкой Анастасией из Луганска.

В беседе с Анастасией министр поинтересовался, какой язык она изучает, на что девочка ответила: английский. Лавров похвалил и сказал, что английский — полезный язык.

«Я не считаю, что правы те, кто говорит: вот они на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдем. Это глупо, потому что язык-то здесь ни при чем. Это так же как Зеленский [президент Украины] запретил на Украине русский язык, образование», — указал он.

Ранее в этот день стало известно, что Лавров в рамках акции «Елка желаний» исполнил желания трех детей. Так, 14-летняя Ксения из Амурской области получила виниловый проигрыватель, 11-летняя Анастасия из Луганска встретилась с главой дипведомства. Также осуществилась мечта и 11-летнего Арсения из Подмосковья, который хотел сыграть с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Мальчик встретился с ним и Лавровым в стенах МИД РФ, где провел пару партий с шахматистом.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей.