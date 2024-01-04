Выставку «Россия» 3 января посетили 156 тыс. человек

Выставку-форум «Россия» в Москве посетили 156 тыс. человек в первый рабочий день 2024 года, что стало новым рекордом посещаемости. Об этом 4 января сообщила пресс-служба выставки.

Выставка продолжила работу 3 января после двух технических дней, которые были необходимы, чтобы обновить экспозиции и подготовиться к встрече гостей.

Посетителей ожидала специальная новогодняя программа, которая была ориентирована на семьи с детьми. Так, в павильоне № 2 «СБЕР» прошел мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма. Кроме того, на выставке состоялись парад Дедов Морозов и концерт от VK.

Между тем Новый год на выставке «Россия» встретили более 120 тыс. человек со всей страны. Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов.

Всего за первые два месяца работы выставки ее посетили более 3,5 млн человек.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.