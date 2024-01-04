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Автобус с людьми упал в очистное пространство у шахты в Казахстане

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Фото: скриншот
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Автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области Казахстана. Об этом 4 января сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Инцидент произошел ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото».

«Предварительная длина обвала — 150–200 м, ширина — 500 м, глубина обвала — 150 м», — сказано в сообщении.

Позднее в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщили, что обнаружили двух погибших, поиск еще двух человек продолжается. Само транспортное средство пока не нашли.

Организован оперативный штаб, на месте происшествия находятся глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов, руководство департамента по ЧС и местных исполнительных органов.

Из шахты эвакуировали 33 рабочих. В аварийно-спасательных работах задействовали 44 человека, 13 единиц техники и беспилотник.

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Ранее, 28 октября, 11 человек погибли и еще 18 были госпитализированы из-за аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана. Предполагается, что в лаве произошел взрыв газометана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 человек.

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