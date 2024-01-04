В Британии назвали цель ударов РФ по военным объектам на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам оборонной промышленности Украины, сообщила 3 января британская газета The Telegraph.

«Согласно заявлениям Министерства обороны Великобритании, удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов на Киев и Харьков во вторник, скорее всего, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», — сказано в статье.

Издание уточняет, что удары были совершены для ослабления военного и промышленного потенциала Украины.

Минобороны РФ 2 января сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотников, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Перед этим, 29 декабря, российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они были поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.