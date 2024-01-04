Реклама
Прямой эфир
Общество
Рейс из Жуковского на Шри-Ланку задержали на 12 часов
Мир
Ученые рассказали подробности о новогодней сильнейшей вспышке на Солнце
Мир
Генпрокуратура ФРГ начала расследование возможной диверсии на газопроводе СПГ
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о переходе COVID-19 в разряд сезонных заболеваний
Мир
Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет
Экономика
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля
Мир
Разведка Южной Кореи назвала преемника Ким Чен Ына
Мир
СМИ узнало о планах США разместить разведывательные дроны в странах Африки
Общество
Фотоловушка впервые запечатлела амурского тигра на просторах Владивостока
Мир
В Госдуме назвали теракт в Иране следствием политики Запада
Интернет и технологии
Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни игры в «Тетрис»
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Южно-Сахалинске
Мир
В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц
Армия
Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении
Сюжет:

NI сообщил о стремлении РФ разгромить Украину серией локальных наступлений

NI: Россия стремится разгромить Украину серией локальных наступлений
0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия планирует разгромить Украину с помощью превосходства в силе во время серии локальных наступлений. Об этом 3 января сообщил американский журнал The National Interest.

«Сейчас Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, бросая в бой свои превосходящие силы и запасы танков, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным журнала, Вооруженные силы (ВС) РФ также наращивают запасы вооружений для тяжелых боевых действий в течение 2024 года. При этом Украине требуется дополнительная помощь для удержаний рубежей уже этой зимой.

Кроме того, в публикации отмечается, что Киев так и не получил от западных союзников достаточного количества бронетехники для мощного бронетанкового удара с целью прорыва российской обороны летом.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

Ранее в этот день колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос заявил, что рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева. Он также отметил, что теперь власти Киева находятся в очень опасной ситуации, так как Украина должна будет мобилизовать полмиллиона человек только для того, чтобы удержать оборону.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле. Кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих.

30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024