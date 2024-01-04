Россия планирует разгромить Украину с помощью превосходства в силе во время серии локальных наступлений. Об этом 3 января сообщил американский журнал The National Interest.

«Сейчас Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, бросая в бой свои превосходящие силы и запасы танков, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным журнала, Вооруженные силы (ВС) РФ также наращивают запасы вооружений для тяжелых боевых действий в течение 2024 года. При этом Украине требуется дополнительная помощь для удержаний рубежей уже этой зимой.

Кроме того, в публикации отмечается, что Киев так и не получил от западных союзников достаточного количества бронетехники для мощного бронетанкового удара с целью прорыва российской обороны летом.

Ранее в этот день колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос заявил, что рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева. Он также отметил, что теперь власти Киева находятся в очень опасной ситуации, так как Украина должна будет мобилизовать полмиллиона человек только для того, чтобы удержать оборону.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле. Кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих.

30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.