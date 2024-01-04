Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ

Минобороны РФ 4 января опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений проведения специальной военной операции (СВО).

Как на них видно, после первого удара экипаж покинул танк, а второй удар стал фатальным для техники.

Ранее, 31 декабря, танкисты Вооруженных сил РФ уничтожили немецкий танк Leopard и вытеснили ВСУ с занимаемых позиций. Бойцы взяли штурмом важный опорный пункт украинской армии и значительно улучшили положение по переднему краю.

До этого, 29 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях танкистов южнодонецкого направления. Танковые подразделения — главная военная мощь ВС РФ. Они помогают пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.