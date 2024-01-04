Автобус с людьми упал в очистное пространство у шахты в Казахстане

Автобус с людьми упал в очистное пространство у шахты в Казахстане

2024-01-04T10:17:14+03:00

2024-01-04T10:17:14+03:00

2024-01-04T10:17:14+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru