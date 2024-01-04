SpaceX вывела на орбиту шведский спутник связи Ovzon 3

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту шведский спутник связи Ovzon 3. Об этом сообщил представитель компании SpaceX. Запуск осуществили с американской базы на мысе Канаверал во Флориде. Аппарат будет обеспечивать связь на трети поверхности Земли, передает телеканал «Известия». Среди клиентов шведской телекоммуникационной компании — министерства обороны США и Британии, пожарная служба Италии и правительство Колумбии. Спутник Ovzon-3 создала Maxar Technologies, его вес — 1,5 т.

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