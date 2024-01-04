Генпрокуратура ФРГ начала расследование возможной диверсии на газопроводе СПГ

Генеральная прокуратура Германии ведет расследование возможной попытки диверсии на газопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ. Об этом 4 января сообщила газета SHZ (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag).

По ее информации, на 55-километровой трассе были обнаружены отверстия размером около 1 см. Изначально расследованием занималась полиция, однако затем дело было передано Генпрокуратуре, поскольку объект считается элементом критической инфраструктуры. При этом повреждения на нем были обнаружены еще в ноябре, уточняет ТАСС.

Строительство газопровода началось весной 2023 года. Трасса должна была заработать к концу года, однако ее запуск был отложен.

Ранее, в октябре, газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

По последним данным, повреждения могло нанести судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом. Позже эту версию еще раз подтвердили в ведомстве.