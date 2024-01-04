Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет
Экономика
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля
Мир
Разведка Южной Кореи назвала преемника Ким Чен Ына
Мир
СМИ узнало о планах США разместить разведывательные дроны в странах Африки
Общество
Фотоловушка впервые запечатлела амурского тигра на просторах Владивостока
Мир
В Госдуме назвали теракт в Иране следствием политики Запада
Интернет и технологии
Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни игры в «Тетрис»
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Южно-Сахалинске
Мир
В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц
Армия
Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении
Мир
Во Франции заявили о разрушении экономики из-за санкций против алмазов из РФ
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Тверской области
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –22 градусов в Москве 4 января
Мир
Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе

Генпрокуратура ФРГ начала расследование возможной диверсии на газопроводе СПГ

0
Фото: ТАСС/dpa/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура Германии ведет расследование возможной попытки диверсии на газопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ. Об этом 4 января сообщила газета SHZ (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag).

По ее информации, на 55-километровой трассе были обнаружены отверстия размером около 1 см. Изначально расследованием занималась полиция, однако затем дело было передано Генпрокуратуре, поскольку объект считается элементом критической инфраструктуры. При этом повреждения на нем были обнаружены еще в ноябре, уточняет ТАСС.

Строительство газопровода началось весной 2023 года. Трасса должна была заработать к концу года, однако ее запуск был отложен.

Поставить на потоки: в ФРГ хотят награждать за информацию о взрывах СП
Почему Германия до сих пор не опубликовала материалы расследования и чем ситуация схожа с инцидентом на Balticconnector

Ранее, в октябре, газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

По последним данным, повреждения могло нанести судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом. Позже эту версию еще раз подтвердили в ведомстве.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024