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В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до –27,1 градуса, заявил в четверг, 4 января, в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, таких морозов 4 января не было в столице 42 года.

«В Москве морозы вышли на пик. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила –26,4 градуса, на Балчуге было –24,8 градуса, в Тушино — –27,1 градуса. К 08:00 мороз в столице окреп до – 26,9 градуса. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы», — отметил он.

Кроме того, 30-градусные морозы были зафиксированы в Подмосковье.

«В Подмосковье местами ударили 30-градусные морозы, которые были отмечены на следующих метеостанциях: Шаховская — –30,2 градуса, Пушкино — –30,5 градусоа, Солнечногорск — –30,8 градуса, Луговая — –31 градус, Дмитров — –31,2 градуса, Клин — –31,9 градуса», — написал он.

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Накануне, 3 января, синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие оранжевого уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильными морозами. По их словам, сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха на 7–12 градусов, местами на 12–17 градусов ниже средних климатических значений.

До этого, 31 декабря, департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.

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