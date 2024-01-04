Видео. Десятки домов в Москве остались без электричества из-за пожара на подстанции

Видео. Десятки домов в Москве остались без электричества из-за пожара на подстанции

2024-01-04T09:21:15+03:00

2024-01-04T09:21:15+03:00

2024-01-04T09:21:15+03:00

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