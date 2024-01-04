Десятки домов в Москве остались без электричества из-за пожара на подстанции

На севере Москвы десятки домов остались без электричества и отопления из-за пожара на трансформаторной подстанции. Без света остались многоэтажки, расположенные на улице Римского-Корсакова, передает 4 января с места событий корреспондент «Известий».

«Нет ни света, ни воды, ни отопления. Отопление же от электричества, стоят насосы», — поделилась местная жительница.

В то же время власти города заявили, что большая часть домов переведена на резервную схему. Около 40 домов будут переключены в ближайшие 1,5–2 часа.

«Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения», — сказано в сообщении городского хозяйства Москвы.

При этом температура на улице в столице утром 4 января опустилась до минус 23 градусов.

Возгорание произошло ранее в этот день в Высоковольтном проезде около 06:00. Пожарные установили источник возгорания, который находился на трансформаторной подстанции. По данным на 08:52, пожар удалось ликвидировать. Пострадавших не было.