Минздрав сообщил «Известиям» о состоянии пострадавших в ДТП в Южно-Сахалинске

Состояние пострадавших в результате ДТП с автомобилем в Южно-Сахалинске тяжелое: 11-летняя девочка и мужчина находятся в реанимации. Об этом 4 января сообщили «Известиям» в минздраве Сахалина.

Ранее в этот день стало известно, что 25-летний пьяный водитель легковушки влетел в автобусную остановку в Южно-Сахалинске и снес ее, в результате погибли две женщины. Как уточняется, подозреваемый не имел права управления транспортными средствами.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.