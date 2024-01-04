СМИ узнало о планах США разместить разведывательные дроны в странах Африки

США хотят разместить свои военные беспилотники в ряде стран Африки, расположенных на берегу Атлантического океана, чтобы не допустить распространения в регионе террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Об этом 3 января сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается в материале, Вашингтон ведет предварительные переговоры, которые позволят американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине.

Таким образом, беспилотники дадут возможность США отслеживать перемещения боевиков и предоставлять информацию местным военным.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что разведывательные дроны американского производства совершают полеты над сектором Газа. Отмечалось, что это было необходимо для поиска заложников в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

До этого, 26 сентября, сообщалось, что США и другие страны НАТО в три раза увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма. Их беспилотники и разведывательные самолеты совершили 21 полет в районе полуострова в период с 18 по 24 сентября.