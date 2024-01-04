Три человека погибли в результате ДТП в Хабаровском крае

Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в Нанайском районе Хабаровского края. Об этом 4 января сообщила региональная прокуратура.

Отмечается, что ДТП произошло на 2272-м км автодороги Лидога — Ванино с участием автомобилей Toyota Probox и Haval.

«В Нанайском районе прокуратура проводит проверку в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На место ДТП выезжал районный прокурор Андрей Сова.

Ранее в этот день сообщалось, что водитель микроавтобуса, который следовал в Улан-Удэ, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадали три пассажира и водитель. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.