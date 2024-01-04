Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни игры в «Тетрис»
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Южно-Сахалинске
Мир
В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц
Армия
Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении
Мир
Во Франции заявили о разрушении экономики из-за санкций против алмазов из РФ
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Тверской области
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –22 градусов в Москве 4 января
Мир
Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе
Мир
Армия Израиля нанесла ответные удары по военным целям Ливана
Мир
Белый дом напомнил о грядущем шатдауне
Экономика
Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
Мир
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил теракт в Иране
Общество
Общая площадь повреждений в Белгороде составила 3,5 тыс. кв. м
Мир
Авиация коалиции во главе с США восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танфе

В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

0
Фото: Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае дальнейших провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя НАТО может ввести свои войска в страну. Об этом 3 января заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу TalkTV.

По его мнению, если украинская армия и дальше будет сталкиваться с неудачами, то НАТО якобы может «вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет». Поскольку западные страны уже сделали всё для Украины, кроме ввода своих войск.

При этом де Бреттон-Гордон не исключил, что НАТО может пересмотреть свою концепцию в случае дальнейших успехов России.

Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
«Известия» узнали о новых возможностях ВМФ противодействовать силам альянса

Ранее, 28 декабря, временный поверенный РФ в Латвии Олег Зыков в беседе с «Известиями» сказал, что опыт последних десятилетий показывает, что от перестановки лиц в военном блоке НАТО существенным образом мало что меняется, а агрессивный курс на приближение натовской инфраструктуры к российским рубежам продолжает планомерно претворяться в жизнь.

21 декабря подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман заявил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние.

16 сентября экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что НАТО на фоне череды неудач ВСУ, может сам задействовать свои войска для участия в конфликте.

До этого, 30 июля, президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024