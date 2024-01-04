В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

В случае дальнейших провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя НАТО может ввести свои войска в страну. Об этом 3 января заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу TalkTV.

По его мнению, если украинская армия и дальше будет сталкиваться с неудачами, то НАТО якобы может «вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет». Поскольку западные страны уже сделали всё для Украины, кроме ввода своих войск.

При этом де Бреттон-Гордон не исключил, что НАТО может пересмотреть свою концепцию в случае дальнейших успехов России.

Ранее, 28 декабря, временный поверенный РФ в Латвии Олег Зыков в беседе с «Известиями» сказал, что опыт последних десятилетий показывает, что от перестановки лиц в военном блоке НАТО существенным образом мало что меняется, а агрессивный курс на приближение натовской инфраструктуры к российским рубежам продолжает планомерно претворяться в жизнь.

21 декабря подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман заявил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние.

16 сентября экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что НАТО на фоне череды неудач ВСУ, может сам задействовать свои войска для участия в конфликте.

До этого, 30 июля, президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.