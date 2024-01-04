Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Водитель микроавтобуса, который следовал в Улан-Удэ, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и перевернулся. Об этом 4 января сообщила прокуратура Республики Бурятия.

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от села Душелан. В результате происшествия пострадали три пассажира и водитель.

«Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Баргузинском районе», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день пьяный водитель легковушки влетел в автобусную остановку в Южно-Сахалинске и снес ее, в результате погибли две женщины. Еще два человека, включая ребенка, пострадали и были госпитализированы. в совершении преступления подозревается 25-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами. СК по региону возбудил уголовное дело.