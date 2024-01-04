Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

Финалист телешоу «Comedy Баттл», автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщил 3 января народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Он написал в Telegram-канале, что Агафонов был одним из самых титулованных авторов и художественных руководителей нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка».

«Буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним. Покойся с миром, дорогой Стас», — написал Запашный.

О причинах смерти не сообщается.

Станислав Агафонов родился 1 марта 1983 года в Братске. В составе команды «Байкал» он участвовал в Высшей лиге КВН с 2008 по 2010 год. При его участии создавалась иркутская команда КВН «Раисы» — одна из команд-рекордсменов по числу участий в Высшей лиге (16 раз). В 2018 году «Раисы» стала чемпионом Высшей лиги.

Агафонов выступал автором и художественным руководителем других успешных команд КВН — «Союз», «Урал», «Сборная цирка».



В 2014 году он участвовал в «Суперсезоне» шоу «Comedy Баттл», став одним из победителей. В 2021 году сыграл одну из главных ролей в российском сериале «По колено».