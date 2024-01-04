На Украине раскрыли план Зеленского по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории. Такое мнение 2 января выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka, комментируя интервью Зеленского британскому журналу The Economist.

«Этот стратегический пункт (операции против Крыма. — Ред.) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот, смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах», — указал аналитик.

По словам Бортника, Великобритания воспринимает конфликт с Россией как «еще одну Крымскую войну». В связи с этим британские ракеты Storm Shadow и морские беспилотники найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова, считает эксперт.

Также политолог отметил колоссальное стратегическое значение Крыма. Он заявил, что контроль над полуостровом позволяет распространять влияние в преимущественной мере на Азовское море и в значительной мере на Черное море. Также это дает возможность продвигаться как на Кавказ, так и в Турцию, серьезно влиять на Средиземноморье и Южную Европу, добавил Бортник.

Ранее, 1 января, Зеленский в своем интервью для The Economist заявил о том, что главной целью армии страны в 2024 году станет изоляция Крыма. При этом он не стал называть сроки достижения поставленных задач.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Также Литовкин предположил, что управление Украиной Зеленским вряд ли продолжится после 2024 года. Он указал, что президент находится «на контракте» у западных стран и обязан «излучать уверенность» и демонстрировать, что якобы украинская сторона может провести очередное контрнаступление.

Между тем, 2 января заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом заявления Зеленского о новой военной операции по захвату Крыма.

1 января депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал крымчан и жителей новых российских регионов «все наши».

В конце декабря постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов также отметил, что слова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.