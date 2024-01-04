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Минобороны РФ сообщило о возвращении 248 военнослужащих из украинского плена

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Российские военнослужащие — 248 человек — освобождены из украинского плена, сообщили 3 января в Минобороны РФ. Там добавили, что это стало возможным в ходе переговорного процесса при посредничестве ОАЭ.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение… из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — пояснили в военном ведомстве.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал возвращение пленных российских военнослужащих в Москву. По словам одного из бойцов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выдал им телефоны, SIM-карты и предоставил возможность позвонить родным. Также бойцов накормили и выдали сухпайки.

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявили об успехе посредничества в вопросе обмена военнопленными между Россией и Украиной. Ведомство также выразило признательность правительствам РФ и Украины за реакцию на посреднические усилия ОАЭ и тесное сотрудничество, несмотря на проблемы, вызванные нынешними условиями конфликта.

В декабре посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются. Он указал, что в этом вопросе есть сложности, на которые влияют политические факторы.

В октябре состоялся обмен телами погибших между Россией и Украиной. Тогда российская сторона получила тела 60 военнослужащих, украинской стороне было передано 64 тела.

До этого, в июле, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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