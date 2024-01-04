NYT сообщила о намерении Ирана ответить на теракт ударами по базам США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором обвинил в теракте на кладбище «злых и преступных врагов Ирана», однако не стал называть какую-либо группу или страну. Он поклялся: враги Ирана должны знать, что «эта трагедия получит мощный ответ», но призвал военных проявить «стратегическое терпение», пишет 3 января The New York Times (NYT).

При этом президент страны и политические лидеры оказались жестче в оценках и высказываниях.

«Мы говорим преступной Америке и сионистскому режиму: вы заплатите очень высокую цену за совершенные вами преступления и пожалеете об этом», — сказал президент Эбрахим Раиси.

Зампредседателя Исламского консультативного совета Моджтаба Золнури заявил, что «по стилю нападений ясно — это сионистский режим» и что «Исламская республика имеет право на ответ, но сама определит время, дату и место нападения».

Несмотря на призывы к возмездию, два человека, знакомые со внутренними обсуждениями в Иране, заявили, что Хаменеи был осторожен, поручив военным командирам проявлять «стратегическое терпение» и любой ценой избегать втягивания Ирана в прямую военную конфронтацию с Вашингтоном.

«Информаторы уточнили: он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-ополченцев на базы США в Сирии и Ираке», — пишет газета.

Хаменеи, по их словам, рассматривает недавние убийства иранского командира в Сирии, представителя ХАМАС в Бейруте и нападения в Кермане как скоординированную кампанию Израиля, призванную отвлечь внимание от международного возмущения по поводу войны в Газе.

Аналитики говорят, что претендентов на роль организаторов теракта на кладбище масса, в том числе мусульманские суннитские террористические организации, такие как Исламское государство (запрещена в РФ), или иранские сепаратистские группы.

Серия из двух взрывов вблизи кладбища в Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицирован произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана, где похоронен генерал Касем Сулеймани, будут найдены и наказаны.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон непричастен ко взрывам и не видит оснований считать Израиль ответственным за них.