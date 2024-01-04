В МИД Франции не стали осуждать удары ВСУ по Белгороду, назвав их законными

Министерство иностранных дел Франции в ходе брифинга проигнорировало просьбу обозначить позицию Парижа относительно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Белгорода, назвав действия Киева «законными».

«Есть… атакуемое государство — Украина, которая действует, осуществляя легитимную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении Парижа к действиям ВСУ.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признание французской стороной украинских ракетных ударов по Белгороду законной обороной проявлением «узаконенного беззакония».

Заместитель постоянного представителя России при организации Максим Буякевич также заявил, что отказ генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от осуждения террористической атаки киевского режима на Белгород вынуждает Россию потребовать скорейшей замены руководства организации. При этом Захарова в беседе с «Известиями» заявила, что генсек не выражает мнение всей ОБСЕ.

3 января средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Белгородской областью шесть ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха». Также в этот день губернатор области Вячеслав Гладков информировал, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел украинских боевиков. Кроме того, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

Мэр Белгорода Валентин Демидов указал, что общая площадь повреждений в Белгороде после обстрела ВСУ составляет свыше 3,5 тыс. кв. м.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

Как указал Гладков, в результате атак ВСУ повреждены более 70 домов и 40 автомобилей. Также в Белгороде временно приостановлена работа крупных торговых центров и кинотеатров.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.