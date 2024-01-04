Politico узнала о требовании сотрудников штаба Байдена о прекращении огня в Газе

Семнадцать сотрудников предвыборного штаба президента США Джо Байдена составили обращение к американскому лидеру и призвали к долговременному прекращению огня в секторе Газа. Об этом 3 января сообщила газета Politico.

«Как ваши сотрудники, мы считаем, что для вас является как моральным, так и электоральным императивом публично призвать к прекращению насилия», — привело издание выдержку из обращения.

Помимо этого, обращение также содержит призывы к Байдену о «прекращении безусловной военной поддержки Израиля», а также к освобождению заложников, взятых в плен во время эскалации палестино-израильского конфликта.

В газете отметили, что это письмо является примером внутренних разногласий не только внутри Демократической партии США, но и внутри штаба Байдена по поводу того, как подойти к вопросу этого конфликта.

В этот же день официальный представитель ведомства Мэттью Миллер заявил, что Госдепартамент США не видит признаков геноцида в секторе Газа и считает приоритетом гуманитарную помощь жителям палестинского анклава. Так он прокомментировал поданный Южно-Африканской Республикой в Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге иск против Израиля по обвинению в геноциде.

29 декабря руководство ЮАР обратилось в Международный суд ООН в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, действия Израиля по отношению к жителям сектора Газа носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы». В ответ на это МИД Израиля попросил Международный суд ООН отклонить претензии ЮАР и назвал их кровавым наветом.

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней заявления руководства ЮАР о признаках геноцида в действиях израильской армии в секторе Газа. По его словам, напротив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».

Ранее, 28 декабря, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что несколько мирных жителей, в основном дети и женщины, были убиты или получили ранения в результате обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Также в среду израильская авиация совершила несколько налетов на центр города Хан-Юнис.

До этого, 24 декабря, сообщалось, что в результате обстрела ЦАХАЛ по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа погибло 70 человек. При этом позже, 27 декабря, стало известно, что всего число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек.

Генассамблея ООН 12 декабря приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.