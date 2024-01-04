Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 4 января сообщил, что российские артиллеристы за сутки девять раз не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении

«В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал Гордеев, при этом ВСУ потеряли три единицы автомобильной техники, полевой склад боеприпасов и до 115 военнослужащих убитыми и ранеными.

По его словам, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия РФ поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы.

Кроме того, уничтожены три пункта временной дислокации противника, добавил Гордеев.

Накануне Гордеев сообщил, что авиация и артиллерия уничтожили четыре пункта временной дислокации, сорвали три попытки ВСУ провести ротацию на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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