Артиллеристы группировки войск «Юг» поразили пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады и взводного опорного пункта 42-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, о чем 4 января сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерией поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, станция РЭБ, пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады, взводный опорный пункт 42-й механизированной бригады ВСУ, семь блиндажей, два гранатометных расчета АГС», — цитирует его «Интерфакс».

Астафьев добавил, что средства противовоздушной обороны группировки уничтожили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Золотаревка, Верхнекаменка, Новомихайловка, Марьинка, Донецк.

В этот же день в Минобороны РФ рассказали, как расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожил расчет FPV-дронов ВСУ на купянском направлении. Результат поражения был зафиксирован средствами объективного контроля БПЛА.

2 января расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил миномет Вооруженных сил Украины под Артемовском (украинское название — Бахмут). Накануне же расчет в рамках ведения контрбатарейной борьбы уничтожил прямым попаданием расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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