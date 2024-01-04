Три человека пострадали в результате пожара в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в квартире на Английском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в результате пострадали три человека. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Отмечается, что площадь пожара составила 50 кв. м. В квартире происходило горение комнаты, коридора и кухни.

«В 03:07 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 04:07 локализация, ранг пожара снижен до первого номера, ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали двух человек. Кроме того, троих пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение.

К тушению пожара привлечены 22 человека личного состава и пять единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тверской области, где проживала многодетная семья. На момент ЧП дети были дома одни и не смогли выбраться.