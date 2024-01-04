Европе будет значительно лучше без блока НАТО и его военной машины, заявил 3 января депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военной машины НАТО больше не будет, ей нечего предложить гражданам ЕС или в ином месте», — написал он в соцсети Х.

Уоллес задался риторическими вопросами, почему так много депутатов ЕП поддерживают войну вместо мира и так много депутатов Европарламента от партии «Зеленые» выступают за войну вместо мира.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заметил, что Москва видит попытки Запада переключить деятельность НАТО на Азию. Он напомнил, что НАТО создает новые военно-политические блоки в разном составе.

До этого, 17 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что западные страны во главе с США ведут войну против России, поставляя на Украину оружие и боеприпасы, а также снабжая Киев разведданными.

16 сентября обозреватель испанского портала Rebelión указала на то, что страны НАТО сильно ошиблись, когда толкнули Украину на развязывание конфликта с Россией. По ее мнению, история с Украиной подходит к концу, поскольку у стран НАТО недостаточно ресурсов не только для помощи киевскому режиму, но и для безопасности альянса.